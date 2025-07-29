Еще шесть пострадали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июля. /ТАСС/. ДТП с четырьмя машинами произошло в Ростовской области. В результате аварии погибли четыре человека, шесть пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, водитель грузовика Mercedes Actros наехал на барьерное ограждение, после чего автомобиль опрокинулся и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Peugeot Boxer, Volkswagen Passat и Lada Vesta. "На месте погибли четыре человека: водитель грузового автомобиля Mercedes; водитель с двумя пассажирами, среди которых один несовершеннолетний, автомобиля Volkswagen. Были доставлены в медицинское учреждение города Шахты шесть пострадавших: водитель автомобиля Peugeot Boxer, водитель и четыре пассажира автомобиля Lada Vesta, среди которых двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что обстоятельства происшествия устанавливаются. Участок автодороги М-4 "Дон" на 1 025-м км временно перекрыт, организован объезд по автодороге Новочеркасск - Каменоломни.