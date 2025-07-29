Экс-главу Яйского района Кузбасса осудили за злоупотребление полномочиями

В следственном управлении СК РФ и прокуратуре Кемеровской области сообщили, что Евгения Мяленко приговорили к шести годам колонии общего режима

КЕМЕРОВО, 29 июля. /ТАСС/. Ижморский районный суд Кемеровской области приговорил к шести годам колонии общего режима главу Яйского муниципального округа Кемеровской области Евгения Мяленко по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ и прокуратуре Кемеровской области.

Установлено, что в 2021-2022 годах по распоряжению Мяленко были заключены 17 муниципальных контрактов на сумму 144 млн рублей со строительной организацией "Интеграл-Т" на покупку квартир для льготной категории граждан в двух новых домах. Отмечается, что компания не имела опыта строительства многоквартирных жилых домов и ранее уже не выполняла обязательства по муниципальным контрактам. Всего было перечислено около 115 млн рублей, однако дома до настоящего времени не построены.

"Приговором суда виновному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с запретом заниматься определенными видами деятельности сроком на два года. Помимо этого, суд в пользу муниципалитета взыскал с осужденного причиненный преступлением ущерб в размере более чем 115 млн рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, был наложен арест на имущество и денежные средства на общую сумму свыше 11 млн рублей. По уголовному делу проведены 11 обысков, 2 осмотра места происшествия, выемки и 11 осмотров изъятых предметов и документов, допрошено более 70 свидетелей, проведено 5 судебных экспертиз. Уголовное дело в отношении застройщика (компании "Интеграл-Т") находится на рассмотрении в суде.

Мяленко с 2006 года работал в администрации поселка Яя, с 2009 года исполнял обязанности главы поселка, с марта 2010 года возглавлял Яйское городское поселение. В дальнейшем все поселения в составе Яйского района преобразованы в Яйский муниципальный округ.

Преступление было выявлено в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Кемеровской области совместно с ГУ МВД России по Кемеровской области.