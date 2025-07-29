Жителя Подмосковья осудили на пять лет за связи с иностранным государством

Приговором суда ему назначено отбывание в колонии общего режима и штраф в размере 500 тыс. рублей

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Жителя Подмосковья приговорили к пяти годам лишения свободы за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством, направленное против безопасности России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Москве и Московской области.

"Вступил в законную силу приговор Московского областного суда в отношении жителя Московской области 1983 г. р. Харламова Александра Сергеевича, признанного виновным в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством", - говорится в сообщении.

Там отметили, что приговором суда ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафом в размере 500 тыс. рублей.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий собраны доказательства, подтверждающие, что Харламов инициативно установил контакт с представителем иностранного государства для получения протекции и финансирования его деятельности, направленной против безопасности РФ. Деяния россиянина квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).