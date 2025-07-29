В Майами из-за столкновения баржи и прогулочного катера погибли двое детей

Еще двое находятся в критическом состоянии

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Столкновение баржи с прогулочным катером в Майами (штат Флорида) привело к гибели двух детей, еще двое находятся в критическом состоянии. Об этом сообщила Береговая охрана США.

По информации ведомства, прогулочное судно получило серьезные повреждения и затонуло. Сотрудники чрезвычайных служб вытащили из воды шесть человек, однако двое из них умерли по пути в больницу.

Подразделение Береговой службы США в Майами пообещало провести тщательное расследование инцидента.

Согласно официальной статистике ведомства, в 2024 году 550 американцев погибли во время прогулок на катере, 43 из них - в результате столкновения с другим судном.