Пилот получил травмы

МАЙКОП, 29 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета в Адыгее, в результате чего травмы получил пилот, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК РФ.

Ранее сообщалось, что 6 июля в Майкопском районе Адыгеи вертолет, совершавший частный полет без пассажиров, совершил жесткую посадку. Воздушное судно получило повреждения, пилот с травмами был доставлен в больницу. "Краснодарским следственным отделом на транспорте Западного МСУТ СК РФ возбуждено уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета в Республике Адыгея, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что частный вертолет выполнял перелет в районе поселка Учебное Лесничество Майкопского района Адыгеи без пассажиров. В ходе посадки произошло касание хвостовой части воздушного судна столба освещения автомобильной дороги, после чего пилот потерял управление. Вертолет совершил жесткую посадку, получив повреждения. Пилот был доставлен в медучреждение. Ущерб от происшествия составил свыше 1 млн рублей.