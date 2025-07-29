В правоохранительных органах сообщили, что речь идет о сведениях, касающихся местных жителей

ЧЕЛЯБИНСК, 29 июля. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области установили полицейского, который подозревается в передаче криминальным структурам сведений из ведомственной базы, касающихся местных жителей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Противоправная деятельность работника полиции, выраженная в совершении преступления, предусмотренного п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), выявлена сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. Уголовное дело возбуждено в следственном управлении СК России по региону, оперативное сопровождение по делу осуществляет УФСБ", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, было установлено, что правоохранитель из корыстной заинтересованности систематически получал из ведомственной информационной базы данные о местных жителях и в дальнейшем передавал эти сведения представителям криминальных структур.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Челябинской области сообщили ТАСС, что назначена служебная проверка, при подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке.