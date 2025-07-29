По версии правоохранительных органов королевства, в заведении проводились операции по увеличению губ без каких-либо медицинских гарантий или контроля со стороны медицинского персонала

МАДРИД, 29 июля. /ТАСС/. Национальная полиция Испании задержала в Гранаде гражданку России, которую обвиняют в управлении подпольным центром эстетической медицины. Об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов королевства.

По их версии, в заведении проводились операции по увеличению губ без каких-либо медицинских гарантий или контроля со стороны медицинского персонала. Центр рекламировал себя в социальных сетях, где у него были тысячи подписчиков. В ходе обыска помещения были обнаружены сотни клиентских файлов, а также ампулы гиалуроновой кислоты без гарантии и крупная сумма наличных денег.

Расследование началось после того, как Ассоциация эстетической медицины Гранады и представители индустрии предупредили о росте числа нелегальных центров и опасности их деятельности для здоровья пациентов. Сотрудники полиции обнаружили доказательства того, что в указанном учреждении без соответствующего разрешения органов здравоохранения проводились процедуры по увеличению губ. Также было установлено, что лицо, проводившее процедуры, не имело профессионального разрешения на осуществление данной деятельности в Испании.