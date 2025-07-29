Уральца осудили по делу о мошенничестве на 20,5 млн рублей

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что фигуранта приговорили к восьми годам лишения свободы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима местного жителя по делу о телефонном мошенничестве в составе группы на общую сумму более 20,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

"Суд назначил виновному наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. <…> Молодой человек признан виновным в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере)", - говорится в сообщении.

Как установил суд, с октября по ноябрь 2024 года участники преступной группы, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, сообщали по телефону пенсионерам ложные сведения о попытках хищения с их банковских счетов денежных средств. Они убеждали передать им деньги для последующего размещения на "безопасном" счете. Осужденный забирал деньги у потерпевших, часть оставлял себе, остальную сумму перечислял соучастникам. В результате причинен ущерб семи пенсионерам на общую сумму свыше 20,5 млн рублей.