Он на велосипеде наехал на 16-летнюю школьницу и в ходе ссоры брызнул ей в лицо из газового баллончика, сообщила пресс-служба регионального УМВД

ОМСК, 29 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали в Омске мужчину, который на велосипеде наехал на 16-летнюю школьницу и в ходе ссоры брызнул ей в лицо из газового баллончика. Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, возбуждено уголовное дело.

"Сотрудники полиции задержали мужчину, применившего газовый баллончик в отношении подростка на остановке общественного транспорта - им оказался ранее судимый за побои 47-летний житель Центрального округа. Задержанного доставили в отдел полиции, где он сознался в содеянном и пообещал возместить моральный и материальный ущерб", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, вечером 28 июля мужчина не справился с управлением велосипеда, зацепил подростка и упал сам. После этого он обвинил в происшедшем девушку и распылил ей в лицо перцовый баллончик. Когда ей на помощь пришел одноклассник, он оттолкнул ее и скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело о побоях. Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. Прокуратура взяла на контроль ход расследование.