По факту преступления возбудили уголовное дело

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции пресекли на Камчатке деятельность преступной группы, которые изготовляли и сбывали немаркированную рыбную продукцию, изъято 28 тонн товара стоимостью более 15 млн рублей. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, задержаны пять человек, в том числе сотрудник тылового подразделения камчатского гарнизона полиции.

"В помещении цехов полицейские задержали двоих подозреваемых. 55-летний мужчина отвечал за закупку сырья, переработку и логистику, а 50-летняя женщина руководила производством, хранением и сбытом в цехах. 74-летний предполагаемый организатор группы был задержан в своем магазине", - написала она в своем Telegram-канале, добавив, что в этом магазине осуществлялась реализация части продукции.

По адресу проживания задержаны еще двое фигурантов: женщина, которая вела бухгалтерию, и ее супруг - сотрудник тылового подразделения камчатского гарнизона полиции, во внеслужебное время занимавшийся незаконным производством. "Во время обысков изъято 28 тонн немаркированного товара, стоимость которого может превышать 15 млн рублей", - добавила представитель ведомства.

Документально подтверждены факты фальсификации отчетности в системе "Меркурий" и сбыта через розничные торговые точки, подчеркнула Волк. По ее словам, противоправную деятельность соучастники вели в течение пяти лет. На арендованных производственных площадках изготавливались пресервы, рыба холодного и горячего копчения, которые продавали без обязательной маркировки и внесения данных в государственную систему ветеринарного контроля.

Возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 171.1 УК РФ). Четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, еще один задержанный находится под домашним арестом.