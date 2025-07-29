Площадь лесных пожаров в Карелии меньше чем за сутки выросла на 22%

Она составляет 478,6 га, сообщили в Минприроды региона

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров выросла на 22% в Карелии, так, 24 лесных пожара на 478,6 га действует в республике, что примерно на 22% больше, чем было утром (около 392 га). Об этом сообщили в Минприроды региона.

"По данным на 16:00 мск 29 июля в Карелии идет борьба с 24 возгораниями в Муезерском, Лоухском, Калевальском, Прионежском, Сортавальском, Суоярвском, Сегежском, Медвежьегорском, Питкярантском, Пудожском районах и округах на общей площади 478,6 га", - сказано в сообщении.

В министерстве добавили, что из них локализовано четыре на общей площади 33,5 га - в Муезерском, Питкярантском, Сегежском, Суоярвском округах и районе. В настоящий момент в тушении лесных пожаров задействовано 278 человек и 62 единицы техники.

Сухая гроза стала причиной большинства возгораний, зарегистрированных с конца прошлой недели. По данным Росгидрометцентра, выпадения серьезных осадков и снижения температуры воздуха в республике не ожидается. Сохраняется высокий класс пожарной опасности.

С 15 июля на всей территории Карелии действует особый противопожарный режим. Запрещено использовать открытый огонь на землях любых категорий.