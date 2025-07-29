Площадь лесного пожара возле поселка в Карелии выросла до 187 га

В его тушении принимают участие 85 человек

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 июля. /ТАСС/. Площадь самого большого лесного пожара в регионе, недалеко от поселка Волома Муезерского района выросла со 125 до 187 га. В его тушении принимают участие 85 человек, сообщили в Минприроды Карелии.

"Самый большой пожар действует в Муезерском районе неподалеку от поселка Волома. Его площадь сейчас составляет 187 га. Угрозы населенному пункту нет. По поручению главы Карелии Артура Парфенчикова группировка сил для борьбы с возгоранием была увеличена. Сейчас на тушении пожара работают 85 человек: специалисты Карельского центра охраны лесов, представители арендатора лесного участка и Погранслужбы. Задействовано 10 единиц техники", - сказано в сообщении.

В министерстве добавили, что для предотвращения угрозы населенным пунктам направлены силы и средства госкомитета Карелии по безопасности и главного управления МЧС по региону. Локализация планируется в ближайшее время.

"На данный момент, по информации руководителя тушения лесного пожара Алексея Малащицкого, обстановка управляемая. Распространение огня остановлено, однако кромка возгорания пока продолжает тлеть. В ближайшее время планируется локализация пожара", - сказано в сообщении.

По данным Минприроды Карелии на 16:00 мск, в Карелии действует 24 лесных пожара на общей площади 478,6 га. Причиной большинства возгораний стала сухая гроза. Выпадения серьезных осадков и снижения температуры воздуха в республике не ожидается. Сохраняется высокий класс пожарной опасности.

С 15 июля на всей территории Карелии действует особый противопожарный режим. Запрещено использовать открытый огонь на землях любых категорий.