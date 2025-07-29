Ущерб составил более 12 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 29 июля. /ТАСС/. Предварительное слушание по уголовному делу о мошенничестве при ремонте двигателей кораблей Балтийского флота назначено на 30 июля в суде Калининграда. В качестве подсудимых проходят генеральный директор ООО и ведущий инженер судоремонтного завода, сообщила пресс-служба областного суда в своем Telegram-канале.

"По версии следствия, в период с апреля по декабрь 2022 года обвиняемый, являясь генеральным директором ООО, в рамках исполнения госконтракта с судоремонтным заводом в области государственного оборонного заказа получил перечисленные Минобороны России денежные средства в качестве оплаты по договорам поставок в сумме 12 млн 252 тыс. 47 рублей. После этого под видом выполнения обязательств поставил на завод несертифицированные, бывшие в употреблении и контрафактные запасные части для ремонта двигателей кораблей, а также инструменты и принадлежности. При этом он представил поддельные сертификаты, визуально схожие с сертификатами заводов-изготовителей, а также письма от их имени о том, что поставляемая продукция является запасными частями двигателей, поэтому поставляется без технической документации и паспортов", - говорится в сообщении.

Часть запасных частей, не прошедших первичный входной контроль, он переделал, обратившись в специализированную фирму. Таким образом, по версии следствия, бизнесмен совершил хищение бюджетных средств, выделенных Минобороны России заводу, причинив ущерб в особо крупном размере.

В качестве второго подсудимого по делу проходит ведущий инженер судоремонтного завода. Обвинение считает, что он злоупотребил должностными полномочиями и, преследуя выгоду неимущественного характера (скорейшее завершение исполнения договора поставки, побуждения карьеризма и желание показать себя перед руководством завода как успешного управленца), создал условия для того, чтобы гендиректор совершил хищение. "Это повлекло тяжкие последствия: при ремонте двигателей двух кораблей Балтфлота были установлены ненадлежащие запасные части. Их впоследствии пришлось дополнительно ремонтировать. Что сопряжено с дополнительными затратами, а также невозможностью использовать корабли для решения задач в области обороны государства в течение длительного срока", - отмечает пресс-служба облсуда.

Действия гендиректора ООО следствием квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере), действия ведущего инженера - по п. "б" ч. 2 ст. 285.4 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы (…) при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия.