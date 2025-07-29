В Саратовской области 13-летний водитель врезался в дерево

В результате погиб 14-летний пассажир, а находящийся за рулем подросток госпитализирован, сообщили в Госавтоинспекции региона

САРАТОВ, 29 июля. /ТАСС/. Автомобиль Lada Priora под управлением 13-летнего водителя врезался в дерево в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области. В результате погиб 14-летний пассажир, а водитель был госпитализирован, сообщили в Госавтоинспекции региона.

"Погиб 14-летний пассажир, 13-летний водитель госпитализирован", - говорится в сообщении.

ДТП произошло около 16:30 (15:30 мск) в селе Старые Бурасы на улице Молодежной. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

По информации прокуратуры региона, для координации работы уполномоченных служб на место происшествия выехал прокурор района Максим Бутенко. Прокуратура даст оценку исполнению законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних.