В результате инцидента никто не пострадал

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело о теракте в отношении мужчины, кинувшего бутылку с горючей жидкостью в отделение банка в Пушкине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

"Следственным отделом по Пушкинскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.

Также там отметили, что во вторник днем мужчина, находясь в помещении финансового учреждения, расположенного на Октябрьском бульваре в городе Пушкине, кинул бутылку с горючей жидкостью. В результате инцидента никто не пострадал. По подозрению в совершении указанного преступления незамедлительно был задержан 27-летний мужчина.

В настоящее время следователи проведен осмотр места происшествия, проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.