Женщину обвиняют в истязании, оставлении в опасности и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка

КАЛИНИНГРАД, 29 июля. /ТАСС/. Ленинградский районный суд Калининграда продлил срок заключения под стражей до 3 октября матери убитого в феврале мальчика в Черняховске Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Ленинградского районного суда от 29 июля 2025 года продлена мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении жительницы Черняховска А. - до 3 октября 2025 года", - говорится в сообщении.

Женщина обвиняется в истязании, оставлении в опасности и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка. По данным следствия, фигурантка и ее супруг систематически запугивали, унижали малолетних детей женщины, и избивали, наносили физические и психологические травмы.

Об исчезновении 7-летнего ребенка в городе Черняховске стало известно 3 февраля. Сообщение поступило от его матери. Позднее было обнаружено тело ребенка. Выяснилось, что 42-летний отчим в отсутствие супруги избил мальчика вечером 1 февраля в квартире по месту жительства. Утром, обнаружив, что ребенок мертв, он, убедив жену сообщить о его пропаже в правоохранительные органы, вывез тело мальчика в болотистую местность.

В отношении его расследуется уголовное дело по факту убийства, а также об умышленном причинении вреда здоровью несовершеннолетней девочке - сестре убитого. В отношении матери также возбуждено дело по трем статьям УК РФ, в том числе об истязании детей. Оба обвиняемых решением суда арестованы.