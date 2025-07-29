Еще один числится пропавшим без вести, сообщило агентство DPA

БЕРЛИН, 29 июля. /ТАСС/. По крайней мере два человека погибли в результате крушения военного вертолета, совершавшего тренировочный полет на востоке Германии. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.

По его информации, один человек числится пропавшим без вести. Речь идет о вертолете, эксплуатируемом Бундесвером (ВС ФРГ).

Инцидент произошел недалеко от города Гримма в федеральной земле Саксония. По данным очевидцев, обломки вертолета были обнаружены в реке Мульде. На месте крушения была создана военная зона безопасности. На месте происшествия находились сотрудники Бундесвера для проведения спасательных и следственных мероприятий.

По данным авиадиспетчерской службы, вертолет исчез между 10:00 и 10:30 (11:00 и 11:30 мск). По словам представителя пожарной службы, крушение привело к выбросу большого количества керосина, обломки вертолета находятся посреди реки и к ним трудно добраться. На месте происшествия работают около 50 сотрудников аварийно-спасательных служб.