Из-за падения обломков беспилотника приостановили движение поездов через город

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июля. /ТАСС/. Более 2,8 тыс. жителей Сальска в Ростовской области остаются без света после ночной атаки БПЛА. Специалисты работают над восстановлением подачи электроэнергии, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

"В микрорайоне Новосальск без электричества к вечеру вторника, 29 июля, еще остаются 2 840 человек. Идут восстановительные работы. Социальные объекты к электроснабжению подключены", - говорится в сообщении.

В ночь на вторник в Ростовской области отразили атаку БПЛА в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах. В результате атаки в Сальске погиб водитель автомобиля, также повреждены более 50 квартир, 11 частных домовладений и 10 многоквартирных домов.

Из-за падения обломков беспилотника было приостановлено движение поездов через Сальск, на данный момент его восстановили в обход поврежденного участка. Также два сапера погибли во время разминирования беспилотника ВСУ в Сальском районе региона.