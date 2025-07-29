В Ростовской области семьи троих погибших при атаке БПЛА получат выплаты

Компенсации положены родственникам водителя автомобиля и двух саперов Росгвардии, которые погибли в Сальске в результате ночной атаки БПЛА, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июля. /ТАСС/. Власти Ростовской области выплатят компенсации семьям трех человек, погибших в Сальске в результате ночной атаки БПЛА - водителя автомобиля и двух саперов Росгвардии. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

"Погибли три человека - один мирный житель и два сапера Росгвардии. Мои глубокие соболезнования родным и близким. Принял решение о выплате средств семьям погибших", - говорится в сообщении.

Губернатор добавил, что в течение двух недель следует выплатить все средства за потерю имущества в результате ночной атаки БПЛА. Также, по его словам, в регионе необходимо оперативно устранить последствия атаки - до начала выпадения осадков. "Необходимо завершить обследования повреждений в течение трех дней и осуществить все выплаты за потерю имущества в течение двух недель. Скоро могут пойти дожди, и нам надо максимально быстро устранить повреждения. В приоритетном порядке начинаем восстановление с наиболее пострадавших домов и квартир", - написал Слюсарь.

В ночь на вторник в Ростовской области отразили атаку БПЛА в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах. В результате атаки в Сальске погиб водитель автомобиля, повреждены более 50 квартир, 11 частных домовладений и 10 многоквартирных домов. Также два сапера погибли во время разминирования беспилотника ВСУ в Сальском районе региона.

Из-за падения обломков беспилотника было приостановлено движение поездов через Сальск, на данный момент его восстановили в обход поврежденного участка.