Мальчик катался на велосипеде, из-за сильного порыва ветра на него упал провод линии электропередачи, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности после гибели 5-летнего ребенка от удара током из-за обрыва линии электропередачи в поселке Вьюжный Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

"СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изучается интересующая следствие документация, назначены экспертизы, выполняются иные необходимые процессуальные действия. Кроме того, выясняются причины и условия, которые способствовали случившейся трагедии", - говорится в сообщении.

По данным следователей, 29 июля на улице Луговой в поселке Вьюжный Волчанского района Свердловской области мальчик катался на велосипеде, из-за сильного порыва ветра на него упал провод линии электропередачи. Мальчик погиб от удара электрическим током.