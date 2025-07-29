Имеются потери личного состава, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Сухопутные войска Вооруженных сил Украины заявили, что одно из их учебных подразделений подверглось атаке.

В Telegram-канале украинских Сухопутных войск говорится, что имеются потери личного состава, известно о 3 погибших и 18 раненых военнослужащих.

Отмечается, что командование ВСУ и Сухопутных войск принимают дополнительные меры безопасности на случай возможных атак на полигоны и учебные центры.

24 июня Сухопутные войска Украины заявляли об атаке беспилотников на учебный центр ВСУ, тогда был ранен один военнослужащий. 22 июня они заявляли о ракетном ударе по их тренировочному полигону, в результате чего 3 военнослужащих погибли, еще 11 получили ранения.