В Самарской области загорелись шесть жилых домов

Возгорание произошло в поселке Придорожный

САМАРА, 29 июля. /ТАСС/. Шесть жилых домов загорелись в поселке Придорожный Самарской области на площади около 1 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В 23:51 (22:51 мск) 29 июля поступило сообщение о пожаре в жилых домах по адресу: м. р. Волжский, жилой район Яицкое, н. п. Придорожный, ул. Каширская, 21. <…> По прибытии к месту вызова установлено, что происходит горение шести жилых домов (самострои) и надворных построек на площади около 1 тыс. кв. м", - говорится в сообщении ведомства.

По данным управления МЧС, в результате пожара погибших и пострадавших нет. К тушению привлечены 84 человека, 25 единиц техники, в том числе 46 человек и 14 единиц техники от МЧС России. Причина пожара устанавливается.