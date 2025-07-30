Несколько семей были вынуждены покинуть свои дома

МЕХИКО, 30 июля. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб в результате землетрясения в Гватемале, более 20 жилых домов получили серьезные повреждения. Об этом говорится в сообщении Национальной ассоциации муниципальных и департаментских пожарных Гватемалы (ASONBOMDGT) в X.

"Деревня Сан-Мигель, департамент Хутиапа. Согласно предварительным данным, как минимум 20 домов получили серьезные повреждения. Помощь была оказана двум пострадавшим с травмами средней тяжести, подтверждена гибель одного пожилого человека", - отметили в ассоциации пожарных.

Там добавили, что несколько семей были вынуждены покинуть свои дома. Власти координируют меры по предоставлению временного убежища и необходимой помощи пострадавшим.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 10 км к юго-западу от города Атескатемпа с населением около 11,5 тыс. человек и в 27 км к северо-западу от сальвадорского города Санта-Ана, в котором проживают порядка 176 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 8 км.