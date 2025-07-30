Один пожар локализован в Кижингинском районе на площади 650 га

УЛАН-УДЭ, 30 июля. /ТАСС/. Лесные пожары тушат в Бурятии на площади свыше 700 га, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

"За прошедшие сутки в лесном фонде республики новых возгораний не зарегистрировано. Ликвидирован один пожар на площади 0,3 га в Курумканском районе. По оперативным данным, утром 30 июля проводятся работы по тушению четырех лесных пожаров в Кабанском, Кижингинском и Прибайкальском районах. Общая площадь составляет 705 га", - говорится в сообщении.

Один пожар локализован в Кижингинском районе на площади 650 га. С огнем борются 115 человек, задействована 21 единица специализированной техники. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

На территории лесного фонда Бурятии действует особый противопожарный режим. В Кижингинском районе объявлен режим ЧС муниципального уровня.