В Красноярском крае площадь лесных пожаров сократилась до 14 га

В ликвидации огня участвуют 106 человек и 1 единица техники

КРАСНОЯРСК, 30 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае сократилась до 14 га, в регионе действуют всего три лесных пожара, сообщает лесопожарный центр региона.

Во второй половине июля на севере Красноярского края в труднодоступных районах ухудшилась обстановка с лесными пожарами. Их площадь доходила до 4,4 тыс. га. Возгорания тушили более 500 авиапожарных.

"По оперативной информации лесопожарного центра на 10:00 (06:00 мск) 30 июля, на территории края действуют 3 лесных пожара на площади 14 га в Терянском, Усинском, Байкитском лесничествах. В тушении принимают участие 106 человек, задействована 1 единица техники", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки специалисты ликвидировали два лесных пожара на площади 24 га. По предварительным данным, пожары возникли из-за сухих гроз. "Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем. Угрозы населенным пунктам нет", - пояснили в центре.

Синоптики Среднесибирского УГМС прогнозируют в регионе грозы и ветер с порывами 17 м/с. В Эвенкии сохраняется высокий 4 класс пожарной опасности.