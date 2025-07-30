Экстренные службы находятся в режиме готовности, сообщили в администрации Кусинского муниципального района

ЧЕЛЯБИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Два пункта временного размещения жителей подготовили в Магнитском городском поселении Челябинской области из-за угрозы затопления паводковой водой 11 домов. Все экстренные службы находятся в режиме готовности, сообщили в администрации Кусинского муниципального района.

"Только за последние сутки выпала половина месячной нормы осадков, в Кусинском районе дожди также не прекращаются. <…> В Магнитском городском поселении введен режим повышенной готовности. Жители 11 домов, находящихся в зоне риска подтопления, предупреждены о возможной опасности. <…> Пункты временного размещения подготовлены на базе ДК "Горняк" и средней школы Магнитки", - сообщили в администрации.

Там добавили, что в водоемах поднимается уровень воды. Все экстренные службы находятся в режиме готовности и следят за ситуацией.

По данным администрации, пик дождевого паводка не пройден. Жителям нужно быть готовыми к эвакуации - собрать сумку с документами, деньгами, одеждой, запасом еды и воды (на сутки). Если есть личный автотранспорт, то подготовить его, чтобы можно было быстро уехать. Домашних животных следует отвязать, газовые вентили - перекрыть.