Жителя Забайкалья осудили на 14 лет за участие в террористической организации

Мужчина поддерживал контакт с представителями террористической организации, вступил в ее ряды и помогал распространять сведения о ней и ее лидере среди близких родственников и коллег по работе

ЧИТА, 30 июля. /ТАСС/. Второй Восточный окружной военный суд приговорил жителя Забайкальского края к 14 годам лишения свободы за участие в террористической организации, подконтрольной спецслужбам Украины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"Ему назначено наказание в виде 14 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшейся части срока - в исправительной колонии строгого режима. <…> Установлено, что мужчина, являясь сторонником признанной на территории РФ террористической организации, подконтрольной спецслужбам Украины, осуществлял пропаганду ее деятельности путем распространения информации в сети Интернет", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры Забайкальского края, с апреля 2023-го по март 2024 года мужчина поддерживал контакт с представителями террористической организации, вступил в ее ряды и помогал распространять сведения о ней и ее лидере среди близких родственников и коллег по работе. Использовавшиеся для совершения преступления смартфон и ноутбук были конфискованы.