Пожары действуют в пяти лесничествах региона, сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и природопользования

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Туве за сутки составила почти 1 тыс. га. На помощь в тушении возгораний в регион выехали специалисты из Красноярского края, Омской области, Бурятии, сообщили ТАСС в региональном министерстве лесного хозяйства и природопользования.

В Туве установилась жаркая погода, местами до плюс 40 градусов. С 29 июля в регионе повторно введен режим ЧС из-за угрозы роста числа лесных пожаров.

"На утро 30 июля в республике действует 24 лесных пожара на общей площади 917,1 гектара. Есть возгорания в труднодоступных районах республики", - сообщили в министерстве. Пожары действуют в пяти лесничествах региона.

В первый раз режим ЧС в лесах Тувы был введен 22 июля и отменен 25 июля, когда ситуация с лесными пожарами стабилизировалась и площадь пожаров составила 95 гектаров.

Глава Тувы Владислав Ховалыг в своем официальном Telegram-канале сообщил, что тушат пожары 232 человека. "На помощь к нам прибыли огнеборцы из Хакасии, сегодня прибудут еще люди из Красноярского края и Омской области, выдвинулась команда из Бурятии. Борьбе с пожарами препятствует сухая жаркая погода. <...> Решаем вопрос о привлечении самолета-зондировщика, который с помощью специального оборудования будет вызывать искусственные осадки. Также запросили о помощи МЧС России. Ведется работа по привлечению Ми-8, Ми-26", - пояснил Ховалыг.