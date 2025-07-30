Задержка поездов затронула 100 тыс. человек после падения БПЛА на станции Лихая

Из-за ЧП задержали более 130 поездов, сообщил глава РЖД Олег Белозеров

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. После падения БПЛА в Ростовской области на станции Лихая в пути следования поездов задерживались 100 тыс. человек, сообщил глава "Российских железных дорог" (РЖД) Олег Белозеров в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам Белозерова, из-за ЧП "замерло" более 130 поездов, которые были расставлены по всей сети, в том числе на перегонах, где нет населенных пунктов. Поскольку поезда были задержаны, необходимо было выполнять ряд дополнительных требований, включая обеспечение людей едой и водой.

"И, соответственно, весь этот алгоритм нужно было урегулировать. Цифра - 100 тыс. человек были задержаны. Соответственно, для того, чтобы обеспечить, нужно было доставить наборы на 100 тысяч человек. Это были выходные дни. Понятно, что мы постарались сделать все, что мы можем, но ситуация выходила за рамки тех регламентов, которые у нас есть. Мы быстро сориентировались", - сказал глава РЖД.

"Понятно, были сбои. Были обращения и в мой адрес на тему того, что жара, не работают кондиционеры, не своевременно обеспечивается питание. Но это связано в том числе, и я уже говорил, прежде всего, вот с таким уникальным форс-мажором. Конечно же, мы приносим извинения за то, что так получилось. Мы делаем выводы", - добавил он.

19 июля в связи с повреждением контактной сети из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области временно приостанавливалось движение поездов.