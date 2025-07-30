В Иркутске обнаружили самовар времен Российской империи в багаже авиапассажира

Мужчина сообщил, что приобрел товар в качестве сувенира для родственников, но никаких разрешительных документов на вывоз у него не было, отметили в пресс-службе ФТС

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России города Иркутска пресекли вывоз антикварного самовара времен Российской империи, обнаруженного в багаже авиапассажира. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Иркутские таможенники пресекли вывоз тульского самовара царских времен, являющегося культурной ценностью", - говорится в сообщении.

Авиапассажира остановили на зеленом коридоре для выборочного таможенного контроля. "В его багаже с помощью рентген-техники был обнаружен 7-килограммовый самовар из желтого металла с надписями "Уставъ высочайше утв. 10 апр. 1898 г.", "Товарищество паровой самоварной фабрики наслъдниковъ Васiлия Степановича Баташева въ г. Тулъ", - сообщили в ФТС.

Находку отправили таможенным экспертам, которые определили, что это жаровой самовар, произведенный в Российской империи в конце XIX - начале XX века (1898-1918 гг.) на фабрике наследников Василия Баташева - основателя известной мануфактуры по выпуску самоваров в Туле. При этом на старинный предмет нанесено клеймо фабрики и медали с выставок за лучшую продукцию.

Мужчина пояснил, что приобрел товар в качестве сувенира для родственников, но никаких разрешительных документов на вывоз у него не было. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях по статьям о недекларировании товаров и несоблюдении запретов и ограничений.

"Приборы бытового назначения, созданные 100 лет назад и более, относятся к культурным ценностям. В отношении таких товаров установлен разрешительный порядок вывоза с таможенной территории ЕАЭС. Они подлежат обязательному письменному декларированию с предъявлением таможенному органу заключения (разрешительного документа), выдаваемого Министерством культуры РФ или его территориальными органами по результатам проведенной экспертизы", - напомнили в ФТС.