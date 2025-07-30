Специалисты выявили превышение ПДК сероводорода в 1,25 раза, сообщила пресс-служба Минприроды Омской области

ОМСК, 30 июля. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода зарегистрировано в поселке Дружино под Омском после жалоб жителей на загрязнение воздуха. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды Омской области.

"[29 июля] в связи с сообщениями граждан о загрязнении атмосферного воздуха в пос. Дружино Омского района организован выезд экомобиля для проведения замеров. Пробы воздуха отобраны на ул. 5-я Весенняя, д. 13, зафиксировано превышение ПДК сероводорода в 1,25 раза (концентрация составила 0,010 мг/м3)", - говорится в сообщении.

В ночь на 28 и 29 июля в Омской области вводился режим неблагоприятных метеорологических условий, при котором предприятия обязаны снизить выбросы на 15-20%. 28 июля в Дружино было зарегистрировано 1,5 ПДК аммиака. 29 июля в Кировском округе Омска зафиксировали 2 ПДК сероводорода.

По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область по итогам весны 2025 года заняла в национальном экологическом рейтинге 78 из 83 места и входит в десятку отстающих регионов. Жители Омска регулярно жалуются на загрязнение атмосферы.