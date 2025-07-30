Полиция Стамбула обнаружила в лесистой местности тело россиянина с мусорным пакетом на голове. Об этом сообщило агентство DHA.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства произошедшего
- Тело обнаружили в лесистой местности муниципалитета Сарыер в районе Бахчекёй, сообщило агентство DHA.
- По данным DHA, тело мужчины было найдено с пакетом от мусора на голове.
- Предположительно, он россиянин: в его руке находилась записка на русском языке.
- Тело нашли утром 28 июля.
Личность
- Полиция Стамбула по документам установила личность погибшего - это 20-летний гражданин РФ, уроженец Чечни Усман Амриев.
- Три года назад Амриев прибыл в Турцию и некоторое время учился в университете города Кютахья.
- Из Кютахьи Амриев переехал в Стамбул, где обучался в частном вузе в районе Кягытхане и проживал в общежитии в районе Шишли.
Реакция властей
- В генконсульстве РФ в Стамбуле сообщили ТАСС, что готовят запрос в правоохранительные органы в связи с сообщениями об инциденте.
- Полиция выясняет причины смерти молодого человека, сообщает агентство DHA.