Полиция Стамбула обнаружила в лесистой местности тело россиянина с мусорным пакетом на голове. Об этом сообщило агентство DHA.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства произошедшего

Тело обнаружили в лесистой местности муниципалитета Сарыер в районе Бахчекёй, сообщило агентство DHA.

По данным DHA, тело мужчины было найдено с пакетом от мусора на голове.

Предположительно, он россиянин: в его руке находилась записка на русском языке.

Тело нашли утром 28 июля.

Личность

Полиция Стамбула по документам установила личность погибшего - это 20-летний гражданин РФ, уроженец Чечни Усман Амриев.

Три года назад Амриев прибыл в Турцию и некоторое время учился в университете города Кютахья.

Из Кютахьи Амриев переехал в Стамбул, где обучался в частном вузе в районе Кягытхане и проживал в общежитии в районе Шишли.

Реакция властей