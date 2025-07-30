В региональном управлении ведомства сообщили об изъятии компьютерной техники, мобильных устройств и документации

МАГАС, 30 июля. /ТАСС/. Обыски в здании министерства образования и науки Ингушетии прошли в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении СК РФ.

"Сегодня следователями СК при поддержке СОБР "Эрзи" Управления Росгвардии по Республике Ингушетия проведены обыски в указанном министерстве и по месту жительства подозреваемой. Изъята компьютерная техника, мобильные устройства и документация, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, устанавливаются иные лица, причастные к совершению преступления", - говорится в сообщении.