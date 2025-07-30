Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Столкновение автомобиля и мотоцикла произошло в Лефортовском тоннеле в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне ТТК (в Лефортовском тоннеле) произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение в районе ДТП было затруднено - были заняты две полосы из трех. В настоящее время движение восстановлено.