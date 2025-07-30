Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Движение на Юго-Восточной хорде (ЮВХ) затруднено в сторону Волгоградского проспекта из-за аварии с грузовым и легковым автомобилями. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На ЮВХ (в районе Грайвороновской улицы, 6, строение 7) произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение по ЮВХ в сторону Волгоградского проспекта затруднено на 3 км.