В пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии сообщили, что, по предварительным данным, никто не пострадал

УФА, 30 июля. /ТАСС/. Часть здания расселенного общежития Башкирского кооперативного техникума обрушилась в Уфе. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Сотрудники МЧС России и другие экстренные службы работают на месте обрушения части стены здания по улице Коммунистическая. Установлено, что здание не эксплуатировалось с 2024 года, велись работы по подготовке к сносу, от газоснабжения отключено. Предварительно, погибших, пострадавших нет. <…> Ранее здание являлось общежитием Башкирского кооперативного техникума", - отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что на месте обрушения объявляли минуту тишины, чтобы "услышать, есть ли люди под завалами". Прокуратура Башкирии в Telegram-канале уточнила, что здание признано аварийным и является объектом культурного наследия. Для координации работы правоохранительных органов и спецслужб на место происшествия выехал первый заместитель прокурора республики Евгений Бендовский. По факту ЧП проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства об охране объектов культурного наследия, в том числе в части содержания и обслуживания аварийного здания.