Как следует из материалов уголовного дела, к такому выводу пришли эксперты, ознакомившиеся с показаниями террористов и сделанными ими видео

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Исполнители теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске совершили его не из-за религиозного фанатизма, а ради денег под воздействием кураторов. Это следует из материалов уголовного дела, имеющихся в распоряжении ТАСС.

В них сказано, что к такому выводу пришли эксперты, ознакомившиеся с показаниями террористов и сделанными ими видео. "В действиях Фаридуни Ш., Мирзоева Д. Б., Файзова М. З. и Рачабализоды СМ. не усматривается признаков истинного религиозного фанатизма, присущих радикальным исламистам. <…> Террористы явно принимали меры самосохранения, <...> действовали с целью получения обещанного вознаграждения. Террористический акт совершен <...> не из идеологических и религиозных соображений, а под воздействием манипуляции со стороны "заказчиков", использовавших их в качестве "биологических дронов", - говорится в материалах.

Эксперты пришли к выводу, что исполнителей "программировали" для совершения теракта, целью которого являлось причинение наибольшего урона гражданскому населению, а не распространение радикальных религиозных идей. Религия, считают эксперты, в данном случае была использована лишь как рычаг для манипуляции сознанием террористов.

Теракт в "Крокусе" был совершен 22 марта 2024 года. По данным СК, его жертвами стали 149 человек. После теракта четверо исполнителей - Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни - попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву.

Позднее были установлены и соучастники напавших на концертный зал. По версии следствия, они все входили в структурное подразделение "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) - "Вилаят Хорасан". Также известно, что исполнители были завербованы кураторами из-за рубежа с помощью чатов в Telegram и интернет-форумов, популярных у радикалов-исламистов.