В центре Владивостока авария обесточила несколько улиц

По информации Владивостокского предприятия электрических сетей, отключение затронуло несколько десятков домов на Светланской, Суханова, Уборевича, Семеновской, Адмирала Фокина, Океанском проспекте и других улицах

ВЛАДИВОСТОК, 31 июля. /ТАСС/. Авария на сетях электроснабжения привела к отключению подачи света на нескольких улицах в центральной части Владивостока, сообщает пресс-служба Дальневосточной распределительной сетевой компании.

"Сегодня, 31 июля, в 08:40 (01:40 мск - прим. ТАСС) зафиксировано аварийное отключение кабельно-воздушной линии электропередачи 35 кВ. В связи с этим электроснабжение нарушено у части потребителей в центре Владивостока. Бригада энергетиков оперативно выехала на место для установления причин произошедшего, осмотра энергооборудования и дальнейших действий по включению потребителей", - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации Владивостокского предприятия электрических сетей, отключение затронуло несколько десятков домов на Светланской, Суханова, Уборевича, Семеновской, Адмирала Фокина, Океанском проспекте и других улицах.

В центральной части Владивостока наряду с жилыми домами расположены здания правительства Приморья, администрации Владивостока, офисы основных региональных СМИ, а также несколько крупных офисных зданий и бизнес-центров.