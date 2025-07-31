С начала сезона установили 65 виновников природных пожаров, составили 146 протоколов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах

ЯКУТСК, 31 июля. /ТАСС/. Лесные пожары действуют на территории Якутии на площади свыше 22,4 тыс. га, сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии.

"На начало суток 31 июля действуют 37 лесных пожаров на площади 22 444,5 га на территориях Абыйского, Верхоянского, Момского, Среднеколымского, Томпонского, Усть-Янского районов. На тушение пожаров привлечены 228 человек. Оперативность тушения - 64%", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки ликвидированы пять лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 3 714 га на территории Томпонского и Таттинского районов.

С начала пожароопасного сезона в Якутии ликвидированы 233 лесных пожара на площади 62 893,11 га. С начала сезона установлены 65 виновников природных пожаров, составлены 146 протоколов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). С 1 мая в республике официально объявлен пожароопасный сезон. С 5 июня установлен особый противопожарный режим на территории Якутии. Режим ЧС в лесах действует на территории Верхоянского и Томпонского районов.