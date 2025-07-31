В Бурятии действуют шесть лесных пожаров на площади свыше 690 га

К борьбе с огнем привлекли 162 человека, задействованы 36 единиц специализированной техники

УЛАН-УДЭ, 31 июля. /ТАСС/. Лесные пожары действуют в Бурятии на площади свыше 690 га, за сутки обнаружены три возгорания. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

"Ликвидирован один пожар на площади 57 га в Прибайкальском районе. По оперативным данным, утром 31 июля действуют шесть лесных пожаров в Бичурском, Кабанском, Кижингинском, Кяхтинском и Прибайкальском районах. Общая площадь составляет 693 га", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в республике обнаружены три лесных пожара в Бичурском, Кяхтинском и Прибайкальском районах. Причиной возникновения в Прибайкальском районе стало неосторожное обращение с огнем, остальные два очага спровоцированы сухими грозами, уточнили в агентстве. Локализован один пожар в Кижингинском районе на 650 га.

К борьбе с огнем привлечены 162 человека, задействованы 36 единиц специализированной техники. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

На территории лесного фонда Бурятии действует особый противопожарный режим. В Кижингинском районе объявлен режим ЧС муниципального уровня.