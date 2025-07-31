В районе идут восстановительные работы, жители пострадавших от паводка районов Якутии подали более 2 тыс. заявлений на помощь

ЯКУТСК, 31 июля. /ТАСС/. Гуманитарные грузы в объеме свыше 6,9 тыс. кг направлены в Оймяконский район, наиболее пострадавший в Якутии в результате дождевого паводка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям.

Обильные осадки в начале июля на северо-востоке республики вызвали подъем воды в реках, в результате оказались подтоплены дома в населенных пунктах Абыйского и Оймяконского районов. Сильнее всего пострадал Оймяконский район. Идут восстановительные работы, жители пострадавших от паводка районов Якутии подали более 2 тыс. заявлений на помощь.

"На 30 июля собрано и направлено 6 903,8 кг груза. На 30 июля к отправке гуманитарного груза готово 2 156 кг груза", - рассказали в министерстве.

Сбор гуманитарного груза производится в Якутске с 17 июля. Землячество Оймяконского района и Общественная палата Якутии организовали дежурство по сбору груза. Ежедневно волонтеры оказывают помощь в сортировке, разгрузке и загрузке гуманитарного груза. Всего участие приняло более 100 волонтеров общероссийской акции взаимопомощи "Мывместе".