Как сообщили в региональном Минтрансе, работы по восстановлению начнутся после спада воды

ВЛАДИВОСТОК, 31 июля. /ТАСС/. Движение на трех участках дороги в Пограничном округе Приморского края ограничено или затруднено из-за перелива воды. Об этом сообщается в Telegram-канале Минтранса региона.

"Непогода нарушила транспортное сообщение в Пограничном округе Приморья. Обстановка на 12:00 (05:00 мск - прим. ТАСС): нет проезда в село Садовый из-за переливов на 17-18 км. Работы по восстановлению начнутся после спада воды. <...> Уточняется, что глубина перелива на [этом участке] достигает более 50 см", - говорится в сообщении.

Помимо этого, затруднен проезд для легковых авто из-за переливов глубиной 20-30 см и длиной до 30 метров с 11 по 13 км дороги Гродеково - Барановка - Садовый, а также с 6 по 12 км на подъезде к селу Духовское от дороги Уссурийск - Пограничный.