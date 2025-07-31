Мальчики 10 и 12 лет вместе ушли из дома по улице Фестивальной и пропали

КЕМЕРОВО, 31 июля. /ТАСС/. Двое детей в возрасте 10 и 12 лет ушли из дома накануне в городе Юрга Кемеровской области и пропали. Ведутся поиски, сообщили в ГУ МВД по региону.

"Сотрудники межмуниципального отдела МВД России "Юргинский" разыскивают 10-летнего Никиту и 12-летнего Дениса. 30 июля текущего года около 17:00 (13:00 мск - прим. ТАСС) они вместе ушли из дома по улице Фестивальной и пропали", - говорится в сообщении.

Младший из подростков ростом около 150 см с темными волосами, карими глазами. Был одет в серую футболку, темно-серые шорты и сандалии. Старший - ростом 163 см, со светло-русыми волосами и серо-голубыми глазами. Был одет в черную футболку с капюшоном, темно-синие шорты и черную кепку.