В новосибирском аэропорту пострадал ребенок после падения лампы с потолка

Ребенок получил первую медицинскую помощь, после чего его направили в медицинское учреждение для дальнейшего обследования

НОВОСИБИРСК, 31 июля. /ТАСС/. Двенадцатилетний мальчик получил травму в новосибирском аэропорту Толмачево после падения на него лампы с потолка. Об этом сообщили в авиаузле.

"В ночь с 30 на 31 июля на 1-м этаже сектора С произошел инцидент: с потолка упала лампа освещения, в результате чего пострадал 12-летний пассажир", - говорится в сообщении.

Ребенок получил первую медицинскую помощь, после чего его направили в медицинское учреждение для дальнейшего обследования.

"Мальчику и семье будет оказана необходимая поддержка со стороны администрации аэропорта. Технические службы аэропорта сейчас занимаются выяснением причин происшествия, чтобы полностью исключить повторение подобных ситуаций", - дополнили в Толмачево.