Местонахождение 17-летнего юноши было неизвестно с 23 июля

НОВОСИБИРСК, 31 июля. /ТАСС/. Пропавшего неделю назад в рабочем поселке Коченево Новосибирской области подростка нашли мертвым. Об этом сообщили в региональном отделении волонтерского отряда "ЛизаАлерт".

"Найден, погиб. Отряд приносит свои соболезнования родным и близким погибшего и благодарит всех, кто участвовал в поиске, делал репосты и распространял информацию в сети", - сказали в поисковом отряде.

Местонахождение 17-летнего юноши было неизвестно с 23 июля. Были организованы масштабные поиски, в которых участвовали более 450 человек, конный отряд, использовались БПЛА и самолет.