Как сообщили в прокуратуре региона, женщина, испытывая раздражение, она силой дергала малышей с особенностями развития за одежду, била ладонью по голове, хватала за лицо и тянула за руки и плечи

КРАСНОЯРСК, 31 июля. /ТАСС/. Суд приговорил воспитателя Красноярского детского дома № 1 к 4 годам 1 месяцу колонии общего режима за издевательства над четырьмя воспитанниками. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Красноярского края.

"К 4 годам 1 месяцу колонии суд приговорил воспитателя Красноярского детского дома № 1 за издевательства над четырьмя воспитанниками. <…> Суд признал ее виновной в истязании (п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ), ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию (ст. 156 УК РФ) и приговорил к 4 годам 1 месяцу колонии общего режима. Также на протяжении 3-х лет она не сможет занимать должности, связанные с воспитанием детей", - сообщили в прокуратура.

По данным ведомства, на протяжении полугода, начиная с августа 2024 года, четверо маленьких воспитанников группы "Солнышко" в возрасте от 4 до 7 лет Красноярского детского дома №1 ежедневно сталкивались с жестокостью со стороны воспитательницы. "Женщина воспринимала обычные детские капризы за повод применить физическое и психологическое насилие. Испытывая раздражение, она силой дергала малышей с особенностями развития за одежду, била ладонью по голове, хватала за лицо и тянула за руки и плечи. Сама подсудимая вину не признала. Происходящее на видеозаписях она объяснила тем, что пыталась "успокоить" подопечных", - добавили в прокуратуре.