В Тюмени мужчина на угнанном грузовике вынес двери предприятия и повредил машины

Как сообщили в МВД по региону, предварительно, 38-летний мужчина проник на территорию одного из предприятий, с которого ранее он был уволен

ТЮМЕНЬ, 31 июля. /ТАСС/. Житель Тюмени, уволенный с одного из предприятий города, угнал с бывшего места работы грузовик, снес ворота, а также повредил восемь машин, еще одна повреждена в результате падения ворот. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Тюменской области.

"Предварительно, 38-летний мужчина проник на территорию одного из предприятий на ул. Московский тракт, с которого ранее он был уволен. Водитель завел грузовик "Шахман", проезжая по территории предприятия задел одну из машин, выезжая на улицу, вынес грузовиком ворота предприятия, которые упали на стоящий рядом автомобиль. Проехав на грузовике несколько кварталов, он въехал в забор и ворота одной из организаций, после этого побил семь автомобилей, припаркованных вдоль улицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что затем грузовик съехал с дороги. По предварительным данным, злоумышленник находился в состоянии наркотического опьянения, он госпитализирован в лечебное учреждение.