Кроме того, опасность атаки беспилотников объявили в Ахтубинском районе

АСТРАХАНЬ, 31 июля. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Ахтубинска Астраханской области. Об этом на своей странице в "ВКонтакте" сообщил мэр Александр Сиваков.

"Внимание, жители Ахтубинска! В связи с поступившей информацией о возможной атаке беспилотных летательных аппаратов на территории нашего города введен режим повышенной готовности, обозначенный как "красный", - проинформировал он.

Кроме того, опасность атаки беспилотников объявлена в Ахтубинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.