В Чили высота волн после землетрясения на Камчатке достигла 2,5 м

Самые высокие волны зарегистрировали населенном пункте Бойерука в центральной части страны

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 июля. /ТАСС/. Высота цунами, которые затронули побережье Чили после землетрясения на Камчатке, достигла 2,5 м. Об этом сообщила Национальная служба по борьбе со стихийными бедствиями южноамериканской страны.

Самые высокие волны - 2,5 м - были зарегистрированы в населенном пункте Бойерука в центральной части Чили. Во втором по величине городе страны Вальпараисо были зафиксированы цунами высотой 0,6 м. В городе Арика на севере Чили высота волн составила 1,1 метра.

"Мы хотим сообщить, что тревога [в связи с угрозой цунами] сохраняется во всех регионах от Арика-и-Паринакота до Лос-Лагос за исключением региона Арауканиа, где уровень понижен до предупреждения", - сказал на пресс-конференции министр внутренних дел Альваро Элисальде. Жителей прибрежных районов в этих регионах просят оставаться в безопасных местах.

В то же время власти отменили предупреждение об угрозе цунами на острове Пасхи, где в среду была проведена эвакуация. Высота волн там составила до 60 см.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также утром ощутили в Северо-Курильске, после чего пришли волны. Максимальный заплеск воды достиг около 200 метров, в районе проживают 2,4 тыс. человек, их эвакуировали в безопасные места.