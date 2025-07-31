Мэр городского округа Александр Овсянников также рассказал, что продолжаются восстановительные работы на рыбоперерабатывающем заводе "Алаид"

ВЛАДИВОСТОК, 31 июля. /ТАСС/. Детский сад города Северо-Курильск на острове Парамушир Сахалинской области возобновит работу только в понедельник, 4 августа. До этого времени в здании будут ликвидировать последствия землетрясения, сообщил мэр городского округа Александр Овсянников в Telegram-канале правительства Сахалинской области.

"Проведена работа по обследованию здания детского сада. Возобновлена подача тепла, сейчас ведется работа по возобновлению холодного водоснабжения. На текущий момент садик закрыт, завтра, к сожалению, тоже сад будет приводиться в порядок. Поэтому сад возобновит свою работу с понедельника", - сказал Овсянников в распространенном пресс-службой видео.

Он также рассказал ТАСС, что продолжаются восстановительные работы на рыбоперерабатывающем заводе "Алаид", который пострадал от цунами в минувшую среду. В настоящее время на предприятии превентивно отключено электричество. "Подачу электричества отключили на время уборки предприятия, которая продолжается. Когда нам поступит сигнал, что нигде нет опасности короткого замыкания, мы сразу включим свет", - пояснил глава города.

Также, администрация города просит отозваться всех, кто готов помочь в ликвидации последствий ЧС. Особая помощь нужна маломобильным и одиноким гражданам.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также утром ощутили в Северо-Курильске, после чего пришли волны цунами. Максимальный заплеск воды достиг около 200 метров. В районе проживают 2,4 тыс. человек, их эвакуировали в безопасные места, обеспечили чаем и горячим питанием.